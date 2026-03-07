Giornata dell’8 marzo: il cuore batte per ogni donna, per ogni vita

Ancora una volta negli ultimi anni , celebriamo l’8 marzo ricordando la morte ed il dolore di donne nel mondo.

Il nostro cuore si stringe in un abbraccio di dolore per le 165 bambine iraniane strappate alla vita, per le donne e le bambine di Gaza sepolte sotto le macerie, per quelle in Ucraina che tremano dopo anni nel terrore quotidiano.

Basta silenzio, basta sangue: la nostra voce non si spegne.

Continuiamo a lottare con passione per i loro diritti – e per i nostri:

l’autodeterminazione che ci rende libere, salari uguali che ci dignificano, lavoro e salute come conquiste irrinunciabili, il diritto di restare al Sud con opportunità vere per tutte.

Il diritto di procreare in sicurezza, avvolte da un’economia della cura che sostiene davvero le madri, che non le lascia sole.

Il diritto sacrosanto a non essere stuprate , senza consenso e’ STUPRO

Il diritto di dire NO senza morire, di essere libere senza catene, di chiudere una storia senza pagare con la vita.

La storia delle donne evolve, e noi siamo quel vento che la spinge avanti. Le Democratiche Calabria sono al fianco di ogni donna, oggi e sempre.

Mercoledì 25 marzo a Vibo Valentia, fermiamoci a riflettere: proiezione di EVEN, il film che grida il femminicidio di Roberta Lanzino, e dibattito con il regista Giulio Ancora.

L’onda delle donne sarà per sempre

Teresa Esposito

Portavoce regionale Democratiche Calabria