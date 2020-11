Riceviamo e pubblichiamo

In relazione alle notizie stampe diffuse, si precisa quanto segue:

“Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad uti-lizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico. Nella prima fase dell’epidemia la comunità scientifi-ca internazionale riteneva che l’uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L’esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora scono-sciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in ac-cordo con gli studi scientifici condotti. Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio”.

Il commissario ad acta per il piano di rientro della sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli