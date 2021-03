“Zona Rossa. Sto predisponendo, per lunedì mattina, un tavolo tecnico con tutte le rappresentanze. Raccolti pareri e osservazioni, potrò decidere nell’interesse di tutti. Non Vi fate fuorviare da pochi facinorosi in campagna elettorale: il timone è nelle nostre mani, le vostre e le nostre. Decideremo sempre insieme. Al tavolo tecnico, voi siete rappresentati da me. Anche coloro che blaterano e maledicono. Tutti”.

Lo scrive il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, in un post su Facebook.

Dai dati emersi ieri dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’emergenza Covid, si evince un netto peggioramento della pandemia in Calabria.