“È con grande soddisfazione che osserviamo il nuovo corso che il Sud Italia sta intraprendendo- dichiara Denis Nesci- ” un nuovo corso, focalizzato sulla competitività delle imprese, sull’attrattività degli investimenti e sulla valorizzazione delle risorse umane. Questi elementi sono fondamentali per garantire la creazione di posti di lavoro di qualità e per favorire la crescita economica dell’intero meridione”.

“L’impegno e la determinazione delle aziende del Sud”- continua -“supportate da politiche mirate e strategiche, sono la chiave per un futuro prospero e sostenibile.

Attraverso la Zes unica ” -dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – “il sud si trasforma in un volano di speranza e crescita per migliaia di persone che vogliono rimanere nella propria terra.

Tutto questo grazie all’ incessante lavoro e lungimiranza del Presidente Giorgia Meloni che insieme al Ministro Fitto e al coordinatore della Zes unica Romano, hanno dato vita ad un nuovo corso dell’intero mezzogiorno.

Nella giornata odierna, la Struttura di Missione istituita dal Governo ha sottoscritto alcuni provvedimenti di autorizzazione unica, riguardanti rispettivamente l’estensione dello stabilimento farmaceutico Novartis a Torre Annunziata (NA) la realizzazione di un resort nella provincia di Taranto, nonché l’ampliamento dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua Fontenoce a Parenti, in provincia di Cosenza, la nuova linea produttiva di film innovativi ultra-stabili ad Atessa in Abruzzo e il deposito di logistica a temperatura controllata per lo stoccaggio dei prodotti del comparto lattiero a Campochiaro in Molise.

Gradualmente”,-conclude il coordinatore Ecr per la commissione Regi del Parlamento europeo- “il Governo presieduto da Giorgia Meloni sta restituendo dignità e speranza a un Sud che non ha mai smesso di lottare”.