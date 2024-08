Di Fameli Foti Rosa

La band Zero Gravity con leader Aurora Foti cantautrice e polistrumentista palmese, presto si esibirà per allietare l’estate Palmese.

Aurora Foti già nota per concorsi nazionali come Area Sanremo e Sanremo Giovani, inoltre reduce di “E Viva Il Videobox” la nota trasmissione TV di Rai2 dove si è esibita in diretta nazionale il 2 maggio scorso, assieme alla band del padre cantautore folk Pasquale Foti Calabrisound: figlia d’arte, assieme al papà ha coltivato la sua passione per la musica e la composizione. La nuova formazione “Zero Gravity Band” rispettivamente Aurora Foti voce e tastiere , Stefano Amuso chitarra di Taurianova, basso Daria Pedulla’ di Gioia Tauro e Antonio De Santis batteria, anch’esso di Palmi. Questi quattro ragazzi sono tutti musicisti talentuosi; la Foti è studentessa del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, come il chitarrista Amuso. Il batterista è seguito dal M° Michele Misale laureato presso il Conservatorio F.Cilea, mentre la bassista Pedulla’ è seguita dal M° Sasa’ Filippone, sempre di Palmi. Aurora assieme la sua band “Zero Gravity”, di recente formatosi si presenteranno al pubblico con un live, presso il rinomato locale “Officine Balena” in Palmi il 13 agosto 2024 ore 23:00. I ragazzi suoneranno rigorosamente dal vivo con pezzi iconici della musica italiana e internazionale anni ‘60/’70/’80 ma anche contemporanea. Un viaggio sensoriale musicale che va dal pop, al funk, al jazz, rock, allo swing, e tanto altro. Brano di lancio sui social un pezzo intramontabile dei Beatles “ Come togheter”, potete seguirli su Facebook e instagram cercando “Zero Gravity Band ”.

Gli Zero Gravity suoneranno presso le

Officine Balena di Palmi(Rc) in Corso Tenente Aldo Barbaro, il 13 AGOSTO 2024 ore 23:00 dove troverete una serata fresca e ricca di tanta buona musica!