Zero Gravity Band grande successo live a Palmi

Di Fameli Foti Rosa

La band Zero Gravity di Aurora Foti leader, ieri sera martedì 13 agosto 2024 ha riscaldato la piazza antistante il noto locale d’arte Officine Balena in Palmi (Rc). La giovanissima Aurora Foti reduce di importanti festival e concorsi canori come Area Sanremo e Sanremo Giovani, ha percorso assieme alla sua band un viaggio interculturale di sonorità d’oltreoceano e sound partenopei come “Yes i know my way” e “ I say i sto cca” di Pino Daniele. Inizio scoppiettante con “together” dei Beatles, a seguire un medley d’improvvisazioni sulle canzoni di Stevie Wonder e Pino Daniele. A seguire altri successi musicali e tre inediti della Foti : “ma chi te l’ha chiesto”, “sfigato” e “San Junipero”. Questi brani inediti di Foti sono stati presentati al concorso edizione 2024 indetto da Fabio Concato e promosso dalla fondazione “Estromusicale” nello storico studio di registrazione “il cortile” di Milano di Massimo Caso. La Zero Gravity band si è esibita per la prima volta con la formazione: Aurora Foti voce e piano, Francesco Ierace di Polistena(Rc), Daria Pedullá al basso di Gioia Tauro(Rc) e Antonio De Santis alla batteria di Palmi(Rc). Zero Gravity Band: 《Si ringrazia il maestro Michele Misale per aver supportato il nostro gruppo musicale, con i suoi preziosi consigli durante le prove e il maestro Marcello Surace, noto batterista, per il calore e la vicinanza manifestata alla band prima del concerto. Vogliamo dire un grazie ai ragazzi del locale d’arte “Officine Balena” gestito da Piergiorgio Idà Loiercio e Carmelo Marturano, che ha creduto in noi! Un plauso speciale va al m° Enzo Filippone, palmisano doc, che dalla Spagna ha dato importanti consigli per le cover e i pezzi scritti dalla nostra leader Foti Aurora, cantautrice e musicista 》.