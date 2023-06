Zelensky incontra Zuppi “Santa Sede appoggi il nostro piano di pace”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho incontrato il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di papa Francesco. Abbiamo discusso della situazione in Ucraina e della cooperazione umanitaria nel quadro della Formula di pace ucraina. Solo sforzi congiunti, isolamento diplomatico e pressioni sulla Russia possono influenzare l’aggressore e portare una giusta pace in terra ucraina”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“Chiedo alla Santa Sede di contribuire all’attuazione del piano di pace ucraino – aggiunge -. L’Ucraina accoglie con favore la disponibilità di altri Stati e partner a trovare vie per la pace, ma poichè la guerra è sul nostro territorio, la formula per raggiungere la pace può essere solo ucraina”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).