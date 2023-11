Dopo l’uscita di Morgan dal programma, l’attenzione è tutta concentrata sulla finalissima del 7 dicembre, quando si saprà il nome di chi avrà la meglio tra i cantanti scelti dai quattro giudici. In gara anche la calabrese SARAFINE

La sedicesima stagione di X Factor, dopo le audizioni e i bootcamp, è proseguita senza sosta, tra emozioni, canzoni inedite, cover, ospiti e qualche momento di tensione, culminato con il “licenziamento” di Morgan dal programma, a causa dei suoi comportamenti scorretti verso i colleghi e la produzione. I cantanti delle squadre dei restanti giudici Ambra, Dargen e Fedez si stanno mettendo alla prova con i brani assegnati, e già il pubblico ha i propri preferiti. Tra quelli rimasti in gara spicca il nome della calabrese SARAFINE, appartenente alla squadra di Fedez. L’ambizione, come per gli sfidanti, è quella di conquistare il titolo e un contratto discografico per lanciarsi nell’industria musicale, ma anche quella di conquistare il cuore degli italiani appassionati del talent, quest’anno ancora condotto da Francesca Michielin.

Il format del programma è particolarmente votato all’interattività del pubblico a casa, che come di consueto parteciperà alla scelta del vincitore attraverso il televoto. Non mancano però iniziative speciali come quella che dà modo ai fan di sostenere i propri cantanti preferiti scrivendo loro una lettera, o come il concorso “Tris Factor”, promosso da Škoda, con l’obiettivo di prevedere le mosse dei cantanti e fare tris, in sfida diretta con amici e gruppi d’ascolto. Da qualche anno a questa parte hanno preso piede nei siti dei concessionari autorizzati anche le scommesse X-Factor, con tanto di quote, categorie, pronostici sul giudice vincente, sugli eliminati e, soprattutto, sui vincitori assoluti del programma. Anche quest’anno le quote variano da concessionario a concessionario, ma tra i nomi più papabili risaltano proprio quelli di Sara Sorrenti (SARAFINE), Angelica Bove e Maria Tomba.

Il favore del pubblico, sempre più incluso nel determinare le sorti della competizione, non è solo essenziale per la scelta del campione finale, ma anche perché, contratto discografico a parte, saranno proprio gli ascoltatori appassionati di musica, nel lungo periodo, a decidere il futuro successo o il flop dell’artista. Ormai, grazie alle condivisioni social e allo slancio della Rete, i fruitori di musica sono quasi più influenti di etichette, major e addetti ai lavori.

Ma che ne è stato, allora, dei vincitori delle passate edizioni del talent show musicale più popolare d’Italia? Partiamo dalle prime cinque stagioni, che hanno incoronato gli Aram Quartet, Matteo Becucci, Marco Mengoni, Nathalie e Francesca Michielin. Se Mengoni e Michielin, attuale conduttrice del programma, non hanno bisogno di presentazioni, gli Aram Quartet si sono sciolti nel 2010, seguendo ognuno la propria strada, mentre Matteo Becucci è approdato alla tv nel 2018, come vocal coach per “Tale e quale show”. Nathalie ha tentato senza successo il palco di Sanremo con un brano prodotto dall’etichetta di Elio e le Storie Tese, mentre durante il periodo Covid ha autoprodotto un disco “ecosostenibile” con sonorità indie-pop.

Proseguendo con la lista dei vincitori negli anni, dalla sesta alla decima edizione di X Factor troviamo i nomi di Chiara Galiazzo, Michele Bravi, Lorenzo Fragola, Giò Sada e Soul System. La Galiazzo si è distinta per la partecipazione alla colonna sonora della serie tv “A un passo dal cielo 6”, mentre Michele Bravi, decimo al Festival di Sanremo 2022, è giudice del serale di “Amici di Maria de Filippi”. Lorenzo Fragola ha di recente pubblicato l’album “Crepacuore”, in partnership artistica con Mameli, mentre nel maggio 2023 Giò Sada è uscito col progetto EP “Placenta”. Quanto ai Soul System, dopo “Back to the Future” (2017), non sembrano aver prodotto altri album, a parte alcuni singoli. L’undicesima edizione del programma è stata quella della sfida che ha visto trionfare Lorenzo Licitra sui ben più fortunati Maneskin, mentre Anastasio, campione della stagione 12, è tornato sulle scene nel 2022, dopo uno stop di protesta causa Covid, con il singolo “Assurdo”. Sofia Tornambene, la voce eletta vincitrice della tredicesima edizione, non ha ottenuto una grande popolarità, come anche Casadilego, Baltimora e i Santi Francesi, comunque finalisti di Sanremo Giovani 2023.

Come si vede dal fenomeno Maneskin, il palco di X Factor rappresenta un trampolino di lancio non indifferente ma, un po’ come accade anche per Sanremo, le classifiche vere sono quelle che vengono dal favore del pubblico. Più di una volta è accaduto che il secondo sul podio abbia poi, nel tempo, ottenuto più successo del vincitore. Lo confermano anche altri nomi come, su tutti, quello di Noemi e Giusy Ferreri.