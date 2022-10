Il 3 ed il 4 novembre, a Reggio Calabria presso la sala F. Ferri di palazzo Alvaro sede della città metropolitana, si svolgerà il Convegno formativo sulle demenze, dal titolo “Welfare di comunità: immaginare un futuro amico delle persone con demenza e delle loro famiglie”.

Il convegno è promosso da Federsanità Anci Calabria in collaborazione con il coordinamento degli Alzheimer Caffè della regione Calabria e l’Associazione per la ricerca di Neurogenetica, con il contributo del settore Politiche Sociali della Città Metropolitana e del Consiglio Regionale della Calabria.

Il fenomeno della demenza rappresenta oggi un’emergenza sociosanitaria per cui è necessario un intervento multidisciplinare a più livelli, difatti l’impatto epidemiologico delle demenze ha rilevanza per l’intera comunità.

È necessario riflettere sull’ importanza del ruolo che il territorio deve avere nel percorso di presa in carico e supporto delle famiglie al cui interno sono stati diagnosticati casi di demenza, ma per far questo, non si possono lasciare sole le istituzioni.

Gli uffici di Comuni , Regioni, Ambiti Territoriali ed Enti del Terzo Settore devono riuscire a dare soluzioni sempre più mirate, questo può avvenire solo con la giusta conoscenza della malattia e dei bisogni di chi ne è affetto e dei caregiver.

Partendo dallo stato dell’arte dell’organizzazione sociosanitaria nazionale e poi regionale, si dovrà capire cosa progettare e per chi progettare nell’ottica di una nuova organizzazione sociosanitaria nei distretti con livelli di programmazione territoriale.

Questo vuol servire per richiamare l’attenzione di tutti gli Enti e le Associazioni per costituire un Welfare comunitario che possa costruire con una fattiva collaborazione, comunità inclusive ed accoglienti per contrastare l’isolamento sociale talvolta associato alla malattia.

Il convegno è formativo, vuole difatti con un taglio teorico/pratico, promuovere e formare, competenze utili alla comunità atte a progettare interventi che possano migliorare la qualità di vita delle persone con demenza ma anche delle loro famiglie che talvolta ne vivono l’affanno.

All’ evento gratuito accreditato per 100 partecipanti, sono stati assegnati n. 8 crediti ECM per le seguenti categorie: Psicologo, Psicoterapeuta e Medico Chirurgo specializzato in Neurologia, Psichiatria, Psicoterapia, Geriatria. N. 10 CF per Assistenti Sociali. Modalità di iscrizione: su www.promodea.it