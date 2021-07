Riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di sabato a Rosarno nella via Acireale intorno alle ore 15.00, un uomo di 50 anni ha tentato il suicidio impiccandosi.

Le urla dei familiari accortisi dell’accaduto hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa, un Militare in servizio ai Bersaglieri di Cosenza e la figlia, Mariangela, Volontaria della Croce Rossa Italiana Comitato di Taurianova, che intervenuti immediatamente hanno praticato il BLS fino all’arrivo dell’ambulanza del 118 che è giunta sul posto circa 25 minuti dopo.

Appena arrivata l’ambulanza del 118, gli operatori compreso il medico, dopo aver stabilizzato l’uomo e caricatolo sul mezzo, si sono complimentati per la professionalità e la preparazione dei soccorritori che hanno salvato la vita al 50enne.

“Un plauso a Mariangela, che mettendo in pratica gli anni di formazione continua in CRI nelle manovre salvavita col suo intervento ha salvato una vita”-

questo il commento del Presidente del Comitato della CRI Taurianovese- che ha aggiunto ” i volontari della CRI svolgono i corsi di formazione e si esercitano sulle manovre salvavita, affinché si possa dare il proprio contributo in maniera efficace e professionale”.