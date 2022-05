Domani alle 19.15 alla ragioneria di Taurianova i nostri ragazzi CONTRO OGNI PRONOSTICO, giocheranno gara 1 playoff contro la compagine cosentina!!

Vi invitiamo tutti a sostenerci a darci quell’ulteriore marcia in più, affinché un gruppo di ragazzini alla loro prima esperienza in un campionato di serie C, possano centrare un risultato storico e continuare a inseguire un sogno…serie B!!