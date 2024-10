La matricola taurianovese vola in serie C…

Dopo aver archiviato l’esordio nella massima categoria regionale, con una bella vittoria in casa contro la compagine di Montalto, la neo promossa School Volley Taurianova va a giocare contro una esperta e blasonata Sporting Magna Grecia Catanzaro, squadra costruita per ben figurare in serie C, con atleti di spicco, i nostri “ragazzi a km 0” intraprendono questa trasferta, le avverse condizioni meteorologiche, rendono il viaggio più complicato del previsto, in mattinata la federazione ci comunica che non si gioca più a Catanzaro Lido, ma a Monterosso Calabro VV, ma con un po di pazienza e cautela raggiungiamo il palazzetto di Monterosso Calabro. Inizia il match in ritardo per alcuni problemi tecnici. Parte il match ed i nostri ragazzi tengono testa punto a punto sin dalle battute iniziali del match, riuscendo a portare a casa il primo set 23-25 grazie ad un muro di Albanese tra i migliori in campo.

Al secondo set una migliore correlazione muro difesa e ci permette di servire bene e con continuità capitan Pelliccia che realizza costantemente punti importanti, anche lui tra i migliori in campo ed il set si conclude 16/25.

Al terzo set sembrava tutto fatto, ma sul 8-16 i padroni di casa hanno una reazione importante e noi un vistoso calo di concentrazione, che permette ai catanzaresi di riaprire un set e match apparentemente chiuso, ma Masso e Arena capitalizzano le occasioni finali e sul punteggio di 23-25 i nostri ragazzi a km0 espugnano con un 0/3 questa difficile trasferta, contro un ottima squadra.

Ora la school volley taurianova è a punteggio pieno in classifica e sabato alle 17.30 a Taurianova ospiteremo la pallavolo Crotone, cercando di macinare ancora gioco e divertimento per questo gruppo che unito sembra capace di risultati impossibili.