Vizzari (FI): “La strada che collega Santa Lucia a Fiumara in condizioni disastrose: l’Amministrazione intervenga urgentemente”



“Sono serviti a ben poco i solleciti in questi mesi riguardo alle condizioni disastrose in cui versa il tratto stradale che collega Santa Lucia a Fiumara, del comune di Reggio Calabria e quindi di propria competenza”.

Il consigliere di Forza Italia in consiglio comunale Roberto Vizzari affida ad una nota stampa il commento post inte rvento in consiglio comunale, durante il quale, tra i vari temi toccati, ancora una volta, dopo decine di solleciti e richieste di intervento, ha lanciato un grido di allarme e posto all’ attenzione del Sindaco, della Giunta e del consiglio comunale la grave situazione del tratto Santa Lucia.

“È inaccettabile che l’amministrazione comunale non sia riuscita a programmare e porre in essere un intervento risolutivo delle problematiche che riguardano quel tratto di strada che tanti problemi sta causando ai residenti e ai numerosi automobilisti che giornalmente la attraversano” commenta il consigliere.

“Arbusti ai margini della carreggiata, allagamenti alle prime piogge, buche e il costante rischio frane rendono quasi proibitivo attraversare questa strada” denuncia Vizzari.

“Oltre ai residenti, nei prossimi giorni questa strada sarà interessata dal traffico dei numerosi turisti e reggini che intenderanno raggiungere le attrazioni del territorio in occasione delle festività natalizie, penso per esempio ai presepi viventi a San Roberto e Fiumara e l’eccellente Borgo Croce con le sue luminarie” prosegue il consigliere.

“L’amministrazione comunale deve occuparsi dell’ efficienza e della manutenzione costante di tutte le strade cittadine: l’auspicio è che, alla luce del rientro del Sindaco Falcomatà, possa essere posto in essere un intervento definitivo e che sia finalmente risolutivo per mettere in sicurezza questo tratto stradale” conclude il consigliere Vizzari.

Roberto Vizzari

Consigliere Comunale Forza Italia – RC