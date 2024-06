La Mercedes Band è una delle più longeve band del nostro territorio calabrese, 10 anni insieme con tantissime serate in locali piazze ed eventi dove l’hanno trovata sempre da protagonista.

Una bend formata da musicisti geniali e fantasiosi che danno al genere Dance degli anni ’70 e anni ‘80 con un “groove” straordinario cui restar fermi è resistere alla tentazione della pista, è davvero difficile.

La band è un repertorio internazionale da Michael Jackson fino ai mitici Kool & the Gang, per poi passare da Tina Turner agli Chic, uno show che si presenta divertente e piacevole.

Quest’anno la voce, che per scelta è stata sempre voluta al femminile, sarà Valeria Tramontana, “frontgirl” di spessore e voce versatile con la quale interpreta i brani con dovuta sicurezza.

Il resto della band è composto da Giuseppe Seminara, tastiere e pianoforte, cui esprime con il suo tocco l’armonia di violini e di fiati oltre che il classico suono del piano elettrico. La parte ritmica è composta da Francesco Pochiero al basso definito “groove man”, e Antonio Gelardi alla Batteria vero treno instancabile e infine completa la band Antonio Giorla, fantasioso chitarrista.

Avremo il piacere di ascoltarli nelle date estive in diversi locali. La musica è aggregazione è cultura è vita.

W chi fa musica. E con la Mercedes Band, Buona musica sempre a tutti.