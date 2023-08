Stamattina, insieme ad altri componenti del Movimento Viva Cittanova Viva, abbiamo incontrato presso la Cittadella regionale di Catanzaro l’Assessore Regionale Giovanni Calabrese, già sindaco di Locri, per discutere in merito alla problematica relativa alla prossima chiusura della Galleria Limina sita sulla strada di Grande Comunicazione Ionio-Tirreno.

Durante l’incontro, abbiamo manifestato all’Assessore Calabrese, che ringraziamo per la sua disponibilità, la nostra proposta affinché si valuti la possibilità di inserire l’ammodernamento della SP1 Cittanova-Locri quale percorso alternativo stabile di collegamento tra i due versanti. L’Assessore Calabrese ci ha anticipato che, nelle prossime settimane, effettuerà dei sopralluoghi insieme ai responsabili dell’Anas per verificare lo stato di manutenzione della SP1 e prendere in considerazione la proposta di inserire la SP1 quale tracciato alternativo. L’impegno del Movimento Viva Cittanova Viva prosegue affinché si garantiscano i collegamenti con la Locride a tutti coloro i quali quotidianamente si spostano per lavoro o esigenze personali e, soprattutto, si creino le condizioni per togliere dall’isolamento la nostra Cittanova. Cogliamo, infine, l’occasione per ringraziare ancora l’Assessore Calabrese per la sua disponibilità e l’interessamento nei confronti della nostra comunità, confidando nel suo impegno istituzionale a favore del territorio pianigiano.

IL MOVIMENTO VIVA CITTANOVA VIVA