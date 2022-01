Il movimento Viva Cittanova Viva nasce essenzialmente per dare voce ai cittadini che non si riconoscono più negli amministratori comunali e nei partiti politici che rappresentano: questo perché la politica locale non corrisponde più alle necessità di sviluppo economico e di crescita sociale necessaria a un paese come Cittanova, tagliato fuori da quella agibilità democratica necessaria a determinare nuova economia, occupazione e sviluppo territoriale integrato.

Le battaglie politiche condotte dal Movimento V.C.V., con a capo il candidato a sindaco Avv. Domenico Antico, hanno dato fastidio (e non poco), a chi pensava di continuare indisturbato a gestire un paese assetato, dormiente e privo di iniziative di sviluppo occupazionale, sociale ed economico.

L’amministrazione comunale conta fino a 99 e subito dopo trova il modo di colpire e far decadere per incompatibilità il candidato a sindaco del Movimento Viva Cittanova Viva. Inizia poi a mettere in atto la strategia “dell’ammiccamento” con i consiglieri in carica, che si concretizza in questi giorni.

Il Movimento V.C.V., nelle continue riunioni assembleari, ha raccolto il contributo e il valore politico di tutte le posizioni espresse dai presenti ed ha deciso di invitare i rappresentanti in consiglio comunale a non intervenire in nome e per conto del Movimento stesso, poiché i loro comportamenti non rispettano la linea politica ed i valori fondanti che lo contraddistinguono.

Come tutte le nuove esperienze politiche, anche il Movimento V.C.V., ha dovuto fare un periodo di rodaggio per valutare lo spessore politico e valoriale dei vari componenti e prendere atto di posizioni diverse che non possono coesistere al suo interno ma devono operare altrove.

L’essere movimento impone ai suoi componenti di guardare ed ascoltare tutte le persone perbene che hanno a cuore il futuro di Cittanova che vuole vivere una nuova importante e necessaria fase di sviluppo economico, occupazionale e culturale, liberandosi di tutte le zavorre che impediscono tale crescita. Le porte ed i cuori di tutti i componenti del Movimento V.C.V. sono aperti a quelle persone oneste che hanno voglia di spendersi per tali principi.