Vittorio Sgarbi arriva a Palmi pro Varia 2023

Di Fameli Foti Rosa

Ieri sera lunedì 3 ottobre 2022 è giunto a Palmi (Rc) l’onorevole Vittorio Sgarbi. È stato accolto dal Sindaco Giuseppe Ranuccio e dal presidente del Comitato Varia Laface; scelto come testimonial per la prossima Varia 2023. All’anagrafe Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi, noto come Vittorio Sgarbi. È un critico d’arte, storico d’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista. Presente nelle migliori trasmissioni televisive, croce e delizia di critici d’arte e giornalisti. Laureato in filosofia, raggiunge anche i più giovani grazie ad una frase : “capra, capra, capra. Una citazione liberatoria quasi un eufemismo conquista i social network come tiktok e Instagram. Ultimamente Sgarbi si è scontrato contro un’associazione di Reggio che tutela i Bronzi di Riace, guidata da un noto medico reggino. In occasione del 50 esimo dal ritrovamento dei Bronzi, Sgarbi ha definito gli stessi “prigionieri” nel Museo di Reggio Calabria. Secondo il critico i Bronzi dovrebbero essere liberi di viaggiare nei grandi musei del mondo, un po’ come accade alle opere d’arte di valore, ma a Reggio ha trovato forti opposizioni in un’accesa diatriba con il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, medico reumatologo, imprenditore televisivo di Reggio TV Rtv, grande appassionato d’arte e di musica lirica. Anche promotore di varie attività sociali e culturali, fra cui la fondazione dell’Orchestra Sinfonica di Reggio Calabria. Nel 2011 il commendatore Lamberti è Assessore per le Politiche e Pianificazione Culturale – Beni Culturali della Provincia di Reggio Calabria, con delega congiunta per la Difesa della Legalità. Dal 29 ottobre 2012 Sindaco del Comune di San Procopio. In merito a Sgarbi il Dott. Lamberti dice: invito il dott. Sgarbi a visitare il Palazzo della Cultura di Reggio Calabria, da me realizzato allorquando ero esponente istituzionale, dove troverà opere di De Chirico, Migneco, Ligabue, Fontana e tanto altro. Non credo lo conosca. Così come mi farebbe piacere visitasse la mia biblioteca per prelevare gratuitamente molto che non ha mai letto, magari sugli autori Italiani di Calabria. Potremmo incontrarci. Ma torniamo a Sgarbi. Giunto appositamente nella bella Palmi, balcone sullo stretto della costa viola, per discutere assieme al Sindaco Giuseppe Ranuccio e il presidente del Comitato Varia, Daniele Laface. Per la manifestazione più importante della nostra città, il comune assieme al comitato Varia ha scelto Sgarbi come testimonial ufficiale della stessa che si terrà a fine agosto 2023. Ieri sera 3 ottobre 2022 all’incirca dopo la mezzanotte in diretta televisiva da Palmi, Vittorio Sgarbi nella trasmissione Mediaset diretta da Nicola Porro “ Quarta Repubblica” ha parlato della Varia. L’ on. Vittorio Sgarbi:《 Nicola posso dirti che sono a Palmi, e alle mie spalle puoi vedere l’immagine della Varia una delle più grandi processioni con macchine a spalla, come quella di Viterbo, che qui viene celebrata e che ho visto anni fa. Ed oggi sono ospite dell’amico sindaco Ranuccio. Sgarbi ha sottolineato che la Varia è una delle macchine a spalla più importanti e storiche, riconosciuta dall’UNESCO come quella di Viterbo. Sono stati presi accordi quindi tra la città di Palmi e il critico affinché la Varia sia promossa nella giusta misura, cosicché diventi un veicolo inclusivo, unico a beneficio del territorio, della città, della piana a livello nazionale e mondiale. Il sindaco Ranuccio ha dato qualche anticipazione riguardo la grande kermesse; oltre Sgarbi ci saranno altre grosse personalità, un calendario ricco per la Varia 2023. Il noto critico sarà atteso quindi come ospite speciale , in occasione della Varia di Palmi edizione 2023, già nominata in diretta su rete 4. L’onorevole ha promesso di contribuire alla valutazione del patrimonio UNESCO. La macchina a spalla conosciuta al mondo come la “Varia” inventata dal palmese Giuseppe Militano. Quindi l’idea di Ranuccio e Laface è di spingere sulla Varia come veicolo di crescita per la rivalutazione dei territori della piana e del martoriato Sud Italia; la Calabria terra ancora poco conosciuta. Il sindaco Ranuccio: faremo vivere a 360 gradi la nostra città di Palmi con l’obiettivo di veicolarne in Italia e nel mondo la migliore immagine possibil”.