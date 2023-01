Vittoria e sorpasso, la Salernitana passa 2-1 a Lecce

LECCE (ITALPRESS) – Vittoria importante della Salernitana che, nel delicatissimo incrocio esterno del ‘Via del Marè, batte il Lecce con il risultato di 1-2. A deciderla per gli uomini di Nicola i gol di Dia e Vilhena, vana la rete di Strefezza per i pugliesi. Per i granata successo e sorpasso in classifica, al termine di un match sin da subito intenso con la Salernitana che trasforma in oro la prima palla buona in zona offensiva, grazie a Dia che raccoglie dal limite dell’area e fa partire un tracciante letale per Falcone. Campani avanti, Lecce colpito a freddo da una Salernitana pimpante. Salentini in affanno, in difficoltà in mezzo al campo, con gli uomini di Nicola che fanno presto ad approfittarne, confezionando il raddoppio al 20’. Leggerezza difensiva giallorossa che concede ancora libertà a Dia, rapido nel servire la palla filtrante per Vilhena che imbuca ancora Falcone: 0-2 Salernitana, ma sfida apertissima, Lecce voglioso di accorciare le distanze e, grazie a Strefezza, ci riesce soltanto tre minuti dopo la rete del doppio svantaggio. Discesa di Pezzella e pallone messo a rimorchio per l’attaccante italo-brasiliano che controlla e con la punta realizza l’1-2.

Padroni di casa che prima dell’intervallo impegnano per un paio di volte Ochoa, senza concretizzare il pareggio. Secondo tempo in cui coraggio e atteggiamento propositivo vengono leggermente meno alle due squadre, che non vogliono sbilanciarsi in maniera pericolosa. Molti i duelli, specialmente in mezzo al campo, supremazia generale che fatica a stabilirsi. Poche occasioni potenzialmente pericolose, da una parte e dall’altra, con l’equilibrio che sembra stazionarsi in favore di Candreva e compagni. La Salernitana riesce a far fronte agli assalti finali del Lecce, che con poco spazio sulla trequarti avversaria non riesce a trovare il ritmo giusto per siglare la rete del pareggio. Si chiude dunque sull’1-2 la gara del ‘Via del Marè, con la Salernitana che ritrova la vittoria dopo addirittura otto gare di digiuno. Lecce che invece viene scavalcato in classifica proprio dai granata, lasciando sul campo la seconda sconfitta consecutiva.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).