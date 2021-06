La procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla morte di Orlando Merenda, il diciottenne che domenica scorsa si è tolto la vita gettandosi sotto un treno tra le stazioni di Lingotto e Moncalieri. Si indaga per istigazione al suicidio, al momento senza indagati, per stabilire se il ragazzo sia stato vittima di bullismo o di omofobia.

Orlando era originario del catanzarese e il gesto tragico, forse sarebbe stato compiuto perché vittima di costanti e feroci insulti per il fatto che fosse gay.

“Non ha retto alle offese, vogliamo giustizia”, spiega la famiglia, mentre le indagini proseguono con gli agenti della polizia ferroviaria che hanno ascoltato amici e conoscenti del giovane, i suoi insegnanti ed i compagni di classe.