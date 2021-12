Il Rotary Club Polistena, nella serata di mercoledì 1° dicembre, ha ricevuto in visita istituzionale il Governatore del Distretto 2102 Fernando Amendola.

Il Presidente Gaetano Vaccari e tutte le cariche sociali hanno accolto il Governatore presso la Comunità Luigi Monti di Polistena, sede sociale del Club, nella quale si è svolta la parte amministrativa della visita. Il Governatore, dopo aver preso atto dello stato di salute del Club e delle iniziative già realizzate e di quelle in cantiere per il futuro, ha espresso vivo compiacimento per lo spirito e l’abnegazione del Presidente Vaccari nel condurre il Club complimentandosi, inoltre, con tutti i soci che hanno preso parte al confronto.

Successivamente, alla presenza anche di tutti gli altri soci e delle relative consorti, si è svolta presso la prestigiosa location del Castello degli Dei di San Giorgio Morgeto la fase conviviale della visita preceduta, tuttavia, dal saluto istituzione del Governatore che ha inteso, da una parte, evidenziare gli ottimi risultati raggiunti dal Distretto Rotary in così poco tempo ma, dall’altra, sottolineare temi su cui il Rotary deve essere maggiormente incisivo come la salvaguardia dell’ambiente, la fattiva vicinanza ai soggetti fragili, il confronto costante con il territorio e con i rappresentanti istituzionale di esso. Molto apprezzato, infine, il pensiero del Governatore che ha tenuto a rimarcare l’importanza di coltivare costantemente, nella vita quotidiana, i sani valori del Rotary, quale antidoto per evitare il dilagare di atteggiamenti qualunquisti e superficiali.

Il Presidente Vaccari dopo aver recepito le indicazioni e i consigli del Governatore, ha ritenuto importante ringraziare pubblicamente il Rotary Club Nicotera Medma, nella persona del Past President Giacomo Saccomano presente alla cerimonia, che ha voluto e realizzato l’istituzione a Polistena di un Rotary Club, tutti i soci presenti e il neo Prefetto del Club, Giuseppe Gatto, che appena insediatosi ha curato l’organizzazione dell’evento unitamente al past president Salvatore Auddino ed al segretario esecutivo Francesco Zucco.