Le “Chicche” di Taverna è diventata negli anni una delle migliori pasticcerie del panorama calabrese. I suoi dolci stanno facendo impazzire intere generazioni. Dal torrone, esportato in tutto il mondo, ai gelati vere delizie a cui non si può rinunciare. Fabio Taverna con i suoi fratelli ha preso le redini dell’indimenticabile papà Francesco, vera icona del mondo dei dolci locali.



Era naturale, per il principe fermarsi allo stand dei maestri pasticcieri Taverna per degustare le delizie da loro prodotti. D’altronde non si può rinunciare al gusto e alla bontà di prodotti artigianali, da loro sfornati. Siamo sicuri che anche dal principato di Monaco, arriveranno ordini di acquisto dei dolci della rinominata pasticceria “Le chicche”