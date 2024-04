“E’ un segnale di grande attenzione per la Calabria quello che vuole dare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che tornerà a visitare la nostra terra alla fine del mese di aprile”.

Ad affermarlo è il capogruppo del Pd a palazzo Campanella che evidenzia come sia fondamentale per la Calabria tornare al centro dell’agenda della politica nazionale.

“Oggi il Sud e la Calabria – prosegue Bevacqua – , a causa delle politiche nazionali, sono relegate ad un ruolo marginale. Una marginalità che diventerà ancora di più catastrofica se dovesse essere approvato il progetto di autonomia differenziata che ha suscitato perfino le proteste della Conferenza episcopale in ordine ai rischi per l’unità del Paese”.

“In un momento come questo – si legge ancora nella nota diffusa dal gruppo dem – acquista ancora più importanza la visita del Presidente della Repubblica, garante dell’unità d’Italia e del rispetto della Costituzione che rischia di finire sotto attacco anche con la riforma del premierato. A Sergio Mattarella chiediamo attenzione per il Sud e per la Calabria che non possono permettersi di restare indietro e hanno bisogno del massimo sostegno dello Stato per garantire diritti fondamentali come quello alla salute che, invece, rimane ancora un miraggio, come dimostrano gli ultimi dati sulla migrazione sanitaria. La Calabria, i Calabresi e il tessuto produttivo regionale hanno assoluto bisogno di testimonianze come quella oggi annunciata dal Presidente Mattarella. Danno forza e coraggio anche ad ognuno di noi che, chiamato a ruoli di responsabilità, sa di poter contare su chi tutela l’unità del Paese e ha a cuore le grandi potenzialità presenti sul nostro territorio”.