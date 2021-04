In occasione dell’apertura del Vax Day, e contestualmente ad un giro di visite istituzionali presso i centri di vaccinazione anti COVID-19 della Calabria, nella mattinata di oggi il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, Prefetto Guido Longo, ha fatto visita al Centro Vaccinale del Presidio “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

Ad accompagnarlo: il Dott. Saverio Pirro, Generale di Brigata; la Dott.ssa Silvia Macauda, Medico Superiore della Polizia di Stato del Coordinamento Sanitario Sicilia e Calabria – Direzione Centrale di Sanità; ed il Dott. Aldo Fusco, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Capo di gabinetto della Questura di Reggio Calabria.

Ad accoglierli, il Commissario Straordinario del G.O.M., Ing. Iole Fantozzi, il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Salvatore Costarella, il Direttore Amministrativo Aziendale, Dott. Francesco Araniti.

L’incontro ha rappresentato un’occasione proficua per un confronto tra i rappresentanti delle diverse Istituzioni impegnate nella battaglia contro il COVID-19 sui temi della campagna vaccinale al fine di giungere ad un rapido efficientamento delle misure strategiche di contrasto alla pandemia.

Allo stesso tempo, la visita ha permesso al Commissario ad Acta della Regione Calabria di constatare la buona organizzazione dell’Ospedale reggino che, sfruttando risorse quasi interamente proprie, già a gennaio ha attivato un Centro Vaccinale capace di una media di 600 somministrazioni giornaliere e che, pur non essendo una struttura direttamente deputata alla Prevenzione, sta offrendo un grande contributo alla campagna di vaccinazione regionale.

La Direzione Strategica del G.O.M. di Reggio Calabria ringrazia il Commissario Guido Longo e le autorità che lo hanno accompagnato in questa speciale giornata.