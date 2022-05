Una visita a sorpresa del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto alla cardiologia dell’ospedale spoke di Polistena, un estremo tentativo finale di far rimanere Amodeo e Meduri i due cardiologi, cardiostimolatori che hanno rilanciato il reparto di cardiologia ad eccellenza, riconosciuta da tutti . Amodeo e Muduri per motivi diversi sono pronti ad andare in pensione per raggiunti limiti d’età. C’è una legge che consente ai medici di poter rimanere fino a 70 anni. Al dott. Amodeo è stato precluso, di rimanere in servizio, per la guerra assurda scatenata dall’ex commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi. Adesso tocca a Lucia Di Furia e Roberto Occhiuto il salvataggio in exstremis del reparto d’eccellenza della cardiologia diretto dal Primario Amodeo cardiologo e cardiostimolatore di fama eccelsa.