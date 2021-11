Chiamare le cose con il loro nome, una fatica spesso per le donne e le lavoratrici, per le quali perfino l’uso corrente dell’italiano rappresenta un ostacolo o una conquista ancora da raggiungere.

Continuamente bisogna intervenire per evidenziare, correggere, imporre il linguaggio per definire carriere e professionalità che negli anni sono state declinate sempre al maschile.

Per ribaltare questo uso molto frequente nella nostra società ed affermare con forza i diritti delle donne, per il 25 novembre, CGIL Calabria e Filcams lanciano una campagna dal titolo: violenzo.

Violenzo, perché la violenza sulle donne è appannaggio di un genere preciso, quello maschile; ed è a quel genere di persone che non rispettano le donne, i loro diritti e la loro dignità, che offendono, calpestano, insultano e colpiscono dentro le mura domestiche o sul lavoro che la campagna della Cgil Calabrese si rivolge.

Bisogna dare peso alle parole, perché anch’esse possono diventare armi e strumenti di violenza, specie sui social media, e sensibilizzare al rispetto umano e sulla ricchezza delle differenze di genere.

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne saranno pubblicati nei canali social dell’organizzazione e saranno distribuiti nei luoghi di lavoro e nelle bacheche sindacali i manifesti e le locandine.

Segreterie Regionali

Cgil Calabria

Filcams Cgil Calabria