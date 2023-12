Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Asd Taurianova Academy dopo gli incidenti avvenuti fuori dal campo dopo la partita contro il Catona.

Il Taurianova Academy prende le distanze dagli incidenti avvenuti fuori dal campo durante l’ultima partita di calcio. Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e comportamenti antisportivi che minano i valori fondamentali del calcio e mettono a rischio la sicurezza di tutti i presenti.

La nostra società ha sempre promosso il fair play, il rispetto reciproco e la passione per il calcio come principi fondamentali. Crediamo che il calcio sia uno sport che unisce e che dovrebbe essere vissuto in modo pacifico e inclusivo.

Gli episodi di guerriglia tra tifoserie sono completamente inaccettabili e non

rappresentano in alcun modo i valori che il Taurianova Academy difende.

Vogliamo sottolineare che la sicurezza e il benessere dei nostri tifosi, degli atleti e di tutti gli appassionati di calcio sono la nostra massima priorità.

Stiamo collaborando strettamente con le autorità competenti e fornendo loro tutto il

supporto necessario per identificare e punire i responsabili di questi atti di violenza.

Inoltre, stiamo rafforzando le misure di sicurezza all’interno del nostro stadio e lavorando a stretto contatto con le tifoserie organizzate per promuovere un ambiente sano e pacifico durante le partite. Vogliamo che il calcio sia un’esperienza positiva per tutti i presenti,

senza alcuna forma di violenza o discriminazione. Il Taurianova Academy invita i tifosi, i giocatori e tutti coloro che sono coinvolti nel mondo del calcio a unirsi a noi nel condannare fermamente ogni forma di violenza e a promuovere il rispetto reciproco, la lealtà e la passione sportiva.

Chiediamo a tutti i tifosi di mantenere la calma e di concentrarsi sul sostegno alla propria squadra in modo pacifico e rispettoso durante le partite. Solo attraverso un impegno comune possiamo costruire un ambiente calcistico migliore, in cui tutti possano godere del gioco che amiamo.

Il Taurianova Academy continuerà a lavorare duramente per promuovere i valori positivi

del calcio e per garantire la sicurezza e la serenità di tutti coloro che partecipano alle partite. Siamo determinati a fare la nostra parte per contribuire a un calcio migliore e senza violenza.

A.S.D. Taurianova Academy