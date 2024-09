Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta questo pomeriggio ore 16.30 circa nel comune di Belvedere Marittimo, SS18, per incidente stradale.

Coinvolti in un frontale un miniBus con a bordo 5 passeggeri con disabilità ed una autovettura.

Quattro passeggeri che viaggiavano sul Minibus affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera di Cetraro. Il conducente della vettura prima dell’arrivo dei soccorsi veniva accompagnato da un passante presso la Clinica Tricarico di Belvedere Marittimo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri di Scalea e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

Sulla SS18, nel tratto interessato dal sinistro, transito a senso unico alternato sino al termine delle operazioni di soccorso.