Una violenta bomba d’acqua ha colpito stamani Scilla, dove un violento temporale ha creato molti disagi e danni ingenti (come si vede dalla foto di copertina tratta dal sito Meteoweb).

Le strade del borgo reggino sono completamente coperte di fango e molte autovetture in sosta hanno subito gravi danni, così come si registrano anche danni alle varie abitazioni.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco.

La situazione resta difficile in tutta la zona tirrenica del Reggino.

Le foto sono tratte dalla pagina Facebook di Costaviolanews (scattate da Natale Nobile)