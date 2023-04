“Alle cantine calabresi presenti nella più grande manifestazione di promozione del vino italiano a livello internazionale, esprimo gratitudine e riconoscenza, perché contribuiscono allo sviluppo economico e alla valorizzazione dell’identità culturale millenaria dei nostri territori”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, che ha visitato i tanti espositori vitivinicoli calabresi alla 55ma edizione di Vinitaly (più di 4 mila aziende e record di oltre mille buyer da 68 paesi) nel padiglione 12 della Calabria su un’area di oltre mille metri quadrati.

Ha aggiunto: “Vedere e ascoltare gli imprenditori calabresi del vino, le loro storie, la passione ed il coraggio con cui mandano avanti con successo le loro attività, è motivo di soddisfazione e di orgoglio. Il vino calabrese e i suoi produttori dimostrano di essere capaci di catturare l’interesse dei mercati nazionali ed internazionali (oltre 10 milioni di bottiglie vendute) grazie a continui investimenti in tecnologia e innovazione puntando alla sostenibilità dei vigneti ed alla qualità delle produzioni”.

Per il presidente Mancuso: “La Regione continuerà a tutelare e ad agire per il potenziamento di un patrimonio di circa 350 vitigni autoctoni preservati nel tempo grazie all’isolamento delle aree interne, 12mila ettari di vigneti e una produzione di 400mila ettolitri di vino all’anno, di cui 75% rosso e rosato e 25% bianco”.