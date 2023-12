Vincenzo Speziali (UdC): “Sul caso Conadba di Catanzaro (e non solo!), dovrebbe intervenire persino la magistratura ordinaria”

Vincenzo Speziali (UdC): “Sul caso Conadba Catanzaro (e non solo!), dovrebbe intervenire persino la magistratura ordinaria, sua sponte e per motu proprio, poiché più di qualciaa potrebbe non tornare. Le indagini servono, persimo a questo”.

“Apprendo, senza nessuna meraviglia, grazie alla consultazione del Sito di Servizio Pubblico Help Center Catanzaro, dell’ennesimo ‘svarione’ -come se in precedenza non ve ne fossero stati altri e di già più che sufficienti, ma comunque di ben altra ‘gravita`’- in capo all’Amministrazione Comunale del (futuro ex) Sindaco di Catanzaro (tutti i mandati elettorali hanno scadenza, quindi se non si coglie l’ironia, si riporti il suddetto ‘epiraffio’, poiché è norma di legge), ovvero, parliamo di Nicola Fiorita.

Ordunque, con il pronunciamento giurisprudenziale odierno il TAR della Calabria, boccia inesorabilmente le quisquigliose elucubrazioni dei legulei ingaggiati (come la legge prevede) dallo stesso Comune di Catanzaro e definisco i professionisti abilitati alla pratica dell’esercizio forense, legulei per l’appunto, poiché gli assunti dei magistrati amministrativi sono implacabili e tranchant, nei confronti di chi opponeva tesi e memorie difensive, per giustificare le temerarie determinazioni di questa ‘strana Giunta’ a metà strada tra il ‘sistrorso sinistrume comunistoide, movimentista e tardo hippy’, in combinato disposto con ‘carrieristi bipolari’ (fate vobis se solo in termini di politicume!).

Ordunque, ennesima figuraccia si aggiunge alle precedenti, laddove in ogni qual modo si conferma la più assoluta e devastante incompetenza di lorsignori, almeno dal punto di vista apparente e per come sono andate le cose in passato (pure recente), ovvero delibere ritirate e in ultimis le determinazioni dello stesso Tar, circa il caso Conad, il quale a sua volta ‘tiene banco’ da più di un anno.

Forse non è chiaro a Fiorita e ai Fioriteschi, che simili atti, con conseguenziali finali come questi, potrebbero fare accendere mille e più fari, pure dalla magistratura ordinaria, sempre che essa, in totale autonomia, non l’abbia già fatto, financo per tanti altri aspetti, circa i quali nulla so e nulla devo sapere (ovviamente al pari di altri, bretellari compresi, nostante scivolate pubbliche e in pubblici consessi, quasi fossero minacciosi avvertimenti!).

Un’ ultima considerazione: Fiorita e i Fioriteschi -di ogni rito del loro variegato, nonché laico politicume- sono veramente inadeguati, epperò un merito bisogna riconoscerglierlo, sempre e comunque, cioè non deludono mai, poiché quando pensi che stiano per dire o per fare una scempiaggine, non solo la dicono, ma la fanno pure!

Ciò è (ri)dimostrato oggi grazie a ll TAR, vedremo nel prossimo futuro per quale altro spiffero gelido di venti matti e potenti, i quali trancerebbero come una mazza sul capo.”