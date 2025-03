“Costruire insieme il cambiamento”: il PD di Galatro presenta il suo manifesto per il futuro del territorio

Il Circolo del Partito Democratico di Galatro ha presentato il proprio manifesto programmatico, con l’obiettivo di delineare le azioni concrete necessarie per garantire maggiore trasparenza e opportunità per i cittadini, in particolare per le giovani generazioni. Lo slogan scelto, “Costruire insieme il cambiamento”, vuole essere un invito alla partecipazione e all’impegno collettivo per affrontare le sfide del territorio con spirito costruttivo e unitario. Tra i punti fondamentali individuati dal consigliere comunale e segretario del circolo PD, Gaspare Sapioli, emergono questioni chiave per il futuro amministrativo e occupazionale della comunità. In particolare, si sottolineano:

Ricostituzione della commissione concorso: È essenziale chiarire le ragioni delle dimissioni della precedente commissione e garantire un processo trasparente.

Indizione dei concorsi pubblici: Per favorire il merito e garantire opportunità occupazionali, evitando dinamiche penalizzanti per chi si è impegnato con dedizione.

Aumento delle ore per gli ex LSU/LPU: Una richiesta concreta per migliorare le condizioni lavorative di questa categoria di lavoratori.

Chiarimenti sulla perdita di un’unità lavorativa all’ufficio tecnico: Serve trasparenza sui motivi della riduzione del personale.

Aggiornamento sul Piano Strutturale e sulla Toponomastica: Due progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio.

Assunzioni per le Terme: La promessa di nuovi posti di lavoro per il rilancio del settore termale si è rivelata vana, facendo emergere dubbi sulla validità delle scelte amministrative adottate.

Oltre agli aspetti occupazionali e amministrativi, il PD di Galatro richiama l’attenzione sullo sviluppo del turismo termale e dello sport, sollecitando l’attuazione di progetti già promessi, come il campo in erba sintetica entro il 2026 e un impianto di illuminazione conforme alle normative per gli eventi sportivi.

Infine, viene ribadita la ferma opposizione all’autonomia differenziata, con la mobilitazione di 225 cittadini, inclusi molti galatresi residenti fuori regione, a sostegno della linea nazionale del PD su questo tema.

“Galatro ha bisogno di trasparenza e i giovani meritano opportunità concrete. È tempo di agire con coerenza e visione”, conclude Gaspare Sapioli.