Ma allora questi ‘ragazzacci sinistramente sinistrorsi’ non lo vogliono proprio capire come ciò che fanno e sia quanto insulso -ma pericoloso- il loro comportamento, che non solo rientra nella sfera del penale, ma risulta persino ed indiscutibilmente, pericoloso.

Difatti, suddetti ‘minus habens’ (studiate il latino, nel caso, molto probabile, non lo si conoscesse da parte vostra) dicevo anche qualora non compredessero la pericolosità, ribadisco quanto ciò è una autentica istigazione all’odio, la quale viene farloccamente smerciata sotto le mentite spoglie della satira.

Allora e di conseguenza, in base alla ‘legge’ del contrappasso, farò satira anche io, non senza prima indirizzare un abbraccio sincero, sentito, autentico, non solo alla cara amica Tilde Minasi, proprio come amica, bensì solidarizzando, financo con la indomita, onesta ed adamantina, dirigente politica e Senatrice della Repubblica.

Certo, ‘questi qui’ -ovvero sia la robetta da poco e politicumemente scadente- non comprendono le azioni da essi propugnate, perciò qualora si trovassero in Tribunale, per sfangarla, dovrebbero invocare ‘l’infermita` mentale’ e a quel punto, sospinto da compassionevole senso di carità umana, non esiterei a testimoniare in loro favore: patti chiari, solo a codeste condizioni!

Parimenti -satira per satira- ordunque, accettassero la mia, sennò zitti e a cuccia, pur se prima dovrebbero avere il buon gusto di rimuovere loro sponte tale affissa manifestaglia e poi -qualora fossero veramente edotti nel merito e non nella propaganda- accettare di buon ordine la disponibilità mia (già dichiarata ieri!) e dalla Senatrice (ribadita oggi), di un dibattito pubblico sul tema specifico, ovvero l’Autonomia Differenziata.

Tra l’altro, potrebbe scegliere lo stesso collettivo di sinistra denominato ‘La Base’ (facendo notare la terminologia tipica dei Brigatisti Rossi), il luogo dove svolgerlo, poiché ne` io, ne` la Senatrice Minasi, avremmo timore a presentarci. Tutt’al più i nostri sostenitori saranno con noi a supportarci e da parte mia, ribadisco che paure non ne ho di ninte e nessuno, al pari…’i comu simu, nui i Bovalinu’.

Ci siamo capiti? Bene! E in ogni modo se solo ricevessi repliche inaccettabili, da par mio e con il mio stile, ribatterei, al pari di quanto faccio sempre e comunque.

Vincenzo Speziali

Responsabile Regionale Calabria e membro della Direzione Nazionale dell’UdC.

