Vincenzo Speziali (UdC):” Adesso che Azione è costituita in Calabria, Graziano dismetta il Monogruppo UdC, poiché trattasi di ‘abusivismo da politicume’ ”

Quando un Partito celebra il suo congresso, ciò rappresenta un momento importante, direi aulico, poiché si struttura con regole e garanzie, organi ed incarichi, il tutto sotto l’aspetto di coerenza, appartenenza e militanza, ovviamente univoche.

Ordunque, desidero fare giungere i miei più sinceri auguri -circa la sua avvenuta elezione a Segretario Regionale di Azione- all’amico On. Francesco De Nisi, confidando in lui, il quale, notoriamente ha una strutturata formazione politica, così come, parimenti, confido negli amici Segretari Provinciali di Catanzaro e Reggio, cioè Roberto Guerriero e Santo Surace, nel Tesoriere Regionale, Carmelo Versace e nel Prof. Valerio Donato, ‘padre nobile’ di suddetto Partito.

Difatti, dicevo, confido in tutti loro, affinché possano porre lecito e dovuto, oltre che doveroso rimedio, ad un aspetto di non poco conto.

Di cosa trattasi? Presto detto!

Conosco bene il Regolamento del Consiglio Regionale, eppure non trovo affatto morale e corretto, che Azione si ritrovi ad avere un Presidente Regionale, in pratica mi riferisco a Giuseppe Graziano, in quale è financo Consigliere Regionale, pur se al contempo ricopre il ‘ruolo ufficiale e formale’ di Capogruppo (con tanto di struttura da Monogruppo) del mio Partito, cioè l’UdC.

Si badi bene, poiché il tal Graziano, è vero che alle scorse elezioni regionali fu eletto sotto il nostro simbolo, ma è altrettanto vero, come allorquando ha liberamente -e trasformisticamente?- aderito ad Azione, la Direzione Nazionale dell’UdC, prima lo ha sospeso e poi espulso, inviando formale comunicazione, alla Presidenza e alla Segreteria Generale (in questo caso il termine generale è consono) del Consiglio Regionale stesso.

In più, intendo sottolineare un aspetto di forma -la quale per me è sostanza!- circa il senso di opportunità nel persistere, da parte di costui, un’ apparente poca credibile moralità, poiché sono proprio simili atteggiamenti a rendere agio a chi parla di antipolitica.

E comunque, siccome do per scontato un ‘fallo di reazione’ -tipico dei neofiti- da parte del Graziano (sarà dietro la collina?), che già in passato, in una chat da me conservata illazionava strumentalmente sulle mie vicende passate in riva allo Stretto per l’inchiesta Breakfast -vicenda surreale che ha coda in corso presso il giudice naturale, cioè presso il Tribunale di Beirut, laddove sono stato identificato quale testimone e parte lesa (e comunque, ogni determinazioni dell’organo giudiziario libanese, avrà esecutività in Italia, sulla scorta del vigente Trattato Bilaterale tra il nostro Paese e il Libano, ragione per la quale lo invito alla ‘parsimonia commentaristica’, sennò si becca anche egli una denuncia al pari di molti altri e ben più titolati)- ribadisco, poiché sono certo di ritrovarmi qualche imprecisa, sterile, stucchevole ed insulsa replica, già avviso che a mia volta controbatterei, per di più precisando che quanto accaduto a me, è stato solo per un atto di sistemico accanimento politico, al pari di gente come Andreotti e simili -e ciò, con tutto il rispetto, non mi sembra il caso del carissimo Giuseppe Graziano!- poiché io incarno la politica e la differenza la si vede tutta.

D’altronde in mio favore è come paragonare la credibilità di uno Statista, rispetto a quella del graduato della ‘Vedova Allegra’, celeberrima operetta, senza dimenticare che il babbo genitoriale di una candidata assieme allo stesso Graziano, dopo avermi ‘criticato’, è finito non certo in vacanza e allocato in un resort lussuoso: sarò uno jettatore?

Direbbe il mio amico ‘Dagospia’: vai a saperlo!

Vincenzo Speziali

Responsabile Regionale dell’UdC Calabria