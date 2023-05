Benché rassicurato solamente in mattinata, epperò in modo cortesemente informale, circa un mio personale lecito dubbio sollevato dal sottoscritto nei giorni scorsi, cioè di una mia adesione che avrei compilato al Partito Noi con l’Italia (non saprei più in quale data), ho chiesto ai miei Legali di fiducia, di inoltrare formale richiesta, alfine di prendre contezza ed evidenza, di questa adesione, nonostante non ricordi affatto -pur potendo sbagliare (ma al tempo stesso ne dubito!)- circa tale sottoscrizione da me effettuata.

Poiché, si attende con ansia, ove mai vi fosse, di averne contezza, ho preferito, senza nulla imporre a nessuno e chicchessia, di far avanzare tale formale richiesta, in mio nome e per conto, dallo Studio Legale Staiano di Catanzaro, alfine di poter verificare e rendere sanata sotto qualsiasi aspetto, la mia non assoluta apparteneza a codesta formazione politica, per di più impegnata in queste ore , in loro interni adempimenti congressuali, di cui non intendo essere intraneo, nel modo più assoluto. Certo, avrei piacere a poter constatare ogni documentazione inerente alla mia persona, pur se per dipanare ogni dubbio, si sarebbe potuto inviare già dalla scorsa settimana, quando ho appreso di questa iscrizione e dopo averla richiesta per le vie brevi e per chat private, anche se la questione, al punto in cui sono e per come si è dispiegata, mi appare, assolutamente irreale.

Ad ogni buon fine, rimango in attesa, pur se non concedo, nel modo più assoluto, l’utilizzo di miei dati personali, se non su mia autorizzazione legale ed ufficiale e chiaramente per fini consentiti, dal mio proprio sentire e per iniziative coerenti alla legge, benché non voglio pensare come ciò (e non ne avrei, dubbi) sia il caso di specie contraria.

Vincenzo Speziali