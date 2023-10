Sul blog di Danilo Colacino…eppure dagli ‘Status di Wathsapp’ dell’Avv.ssa Bausone, apprendo ‘retroscena’ reconditi (quasi fossero ‘arcani et imperii dominationis, che Tacito ci riporta dalla ‘Roma Imperiale’ di Domiziano), ove il (futuro ex) Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita -il quale persiste a non ascoltare il mio consiglio e quindi ‘tramutare’, almeno il suo cognome in Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare- si metaformizza e per l’ennesima volta, in un sabato di fine Settembre, divenendo una sorta di ‘centralinista telefonico’, a caccia di Assessori e Consiglieri Comunali (tutte donne!), alfine di fare sottoscrivere una difesa d’ufficio, non per la ‘prescelta’ sessuologa nel suo staff, bensì per lui medesimo, al netto della ‘propaganda da disinformatzia’ (alla sovietica!), che utilizza (pur senza riscontro e nessuna ‘controprova’) in sua sterile ed effimera difesa.

Facile, per lui -cioe`, codesto soggetto, il quale quasi per caso, in età da post pubertà, mise piede, per la prima ed ultima volta, in uno yacht (che era quello di mio padre!), poiché era ‘fidanzato’ (nonché ‘suppellettico accompagnatore’ di colei con la quale aveva ‘amorosi sentimenti’, ed essendo una signora non rivelerò il nome, benché molti lo sanno)- eppure tal costui, si ammanta di ‘sinistrismo’, smercia se stesso (assieme ai suoi!) quale un ‘terzamondista rivoluzionario alla Castro’ e per di più insolentisce -mistificando- chi gli oppone, in base alle regole della politica, cui mancano a lui stesso (…e persino ai suoi ‘compagni di viaggio’… diversamente ‘compatibili, almeno dal punto di vista ‘schierantimentale’!), qualsiasi ragionamento di buon senso e di sana critica

È così, la triste realtà ‘catanzarese’, in luogo a chi racconta -come il (futuro ex) Sindaco- una cogenza di positività inesistente, facendo si che lui, cioè Fiorita, invece di vivere l’attuale e il presente, parrebbbe immerso in una realtà ‘virtuale, quasi fosse il metaverso.

Senza considerare poi, le ‘stigmatizzazioni’ puntuali, che arrivano, non solo dall’Avv.ssa Bausone (che oggi ha pubblicato un ennesimo articolo dove si ‘monitora’ l’attività ‘accademicodiretettiva’ della Prof.ssa Maura Ranieri, cioè la ‘consorte Fiorita’) o le dettagliate (nonché fondatissime!) critiche da parte del sottoscritto -difatti sia io che la Bausone, siamo, emtrambi destinatari di ‘improperi social’ (dei quali me ne strasbatto e a cui rispondero` non solo a mezzo stampa), proprio da parte di un sempre più residuo e meno folto ‘circolino di manuntegoli’ (Nicolaico-Fioriteschi)- ma a noi tutti, si aggiunge pure l’odierna interrogazione del collega Consigliere Comunale Johnny Corsi, a sua volta determinato a chiedere lumi, circa talune e reiterate consulenze allo stesso professionista, il quale (ovvero il professionista) risulta indagato per ipotesi di reato, commesse nella veste “di alto dirigente medico e di pubblico ufficiale” (recita così l’interrogazione!).

Ordunque, se pure in uno dei casi come quelli che ho riepilogato, si dovesse, solamente o minimamente ricevere la seppur minima e qualsivoglia forma insolente per replica, senza stare inerenti al dibattito in corso, ci si ricordi che ho una sensazione tutta mia, basata soprattutto sull’esperienza Cosssighiana e Tavianea (da Paolo Emilio Taviani), ma anche Gavianea (Antonio Gava), Scottiana (ovvero da colui che mi ha cresimato, cioè Enzo Scotti, tra l’altro ex Ministro dell’Interno) e persino Manciniana (Nicola Mancino), senza omettere i rudimenti Sanziani (Angelo Sanza) Mazzoliani (Francesco Mazzola) o Rubbiani (Emilio Rubbi), ovvero un autunno caldo o freddo, a seconda di come la si vuol vedere (anche per i pochissimi supporters ancora pertinenti al ‘fioritsmo décadente’).

Qualora non mi si capisse, essendo io cresciuto pure con costoro, ci si vada a vedere le biografie di questi illustri uomini politici (perciò il contrario di Fiorita, sotto l’aspetto pubblico e istituzionale, poi, per quanto riguarda quello morale non mi esprimo, benché io ho morale e qualcuno altro rappresenta il miserevole moralismo!).

Vincenzo Speziali