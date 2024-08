Vincenzo Fazzari premiato a Roma come migliore arbitro nazionale di calcio a 5 AICS.

Grande soddisfazione per il fischietto Polistenese avendo ottenuto un gran successo sportivo. Ormai il Fazzari in giro per tutta Italia dirigendo gare di altissimo livello dei vari campionati Nazionali AICS, infatti pure nella cittadina Polistenese per il secondo anno consecutivo a settembre inizierà il campionato Nazionale AICS SPORT IN TOUR CITTÀ DI POLISTENA, messo proprio in evidenza ed organizzato dal fischietto Calabrese.. Auspichiamo un grande in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva.