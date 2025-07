La disavventura in Calabria. Cade in un dirupo di oltre 30 metri, recuperato dai soccorsi è stato trasportato in Ospedale

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, sono intervenuti oggi, 10 luglio, intorno alle ore 15:00, per soccorrere una persona caduta in un dirupo in località Torre Ruffa, nel Comune di Ricadi.

Le operazioni di soccorso si sono presentate complesse a causa della folta vegetazione che rendeva difficile raggiungere il malcapitato. Una volta raggiunto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a stabilizzare l’infortunato su una tavola spinale.

Successivamente, utilizzando una barella basket e applicando tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale (S.A.F.), il personale ha iniziato la risalita del dirupo per oltre 30 metri. Raggiunta la strada, l’infortunato è stato affidato al personale sanitario del 118, presente con un’ambulanza, che ha fornito le prime cure e provveduto al trasporto presso il presidio ospedaliero per ulteriori accertamenti e trattamenti.