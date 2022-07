Fazzari Vincenzo arbitro di calcio Beach Soccer, designato per una tappa del campionato italiano di Beach nella tappa di Eboli.

Lo stesso Fazzari scrive nel suo profilo sociale, “Per me sarà un grande onore arbitrare una tappa del campionato Italiano di Beach soccer. Proprio oggi squilla il cellulare vedo il numero che inizia 06 esclamo sarà un call center di Roma ero titubante nel rispondere perché ero occupato in altro, poi alla fine rispondo ed invece era quella chiamata inaspettata per designarmi la mia tappa del campionato italiano, pensavo non fosse vero, credevo che stavo sognando invece era tutto vero. Mi toccherà arbitrare la 2° tappa quella di Eboli in Provincia di Salerno 15-16-17 Luglio. Ringrazio chi sta credendo in me in questo meraviglioso percorso sulle spiaggie Italiane dove viene chiamato Beach Soccer. Grazie AICS vivi queste emozioni solamente se porti nel cuore la passione di fare l’arbitro ❤️❤️”