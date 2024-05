Con un’affluenza di oltre 14.000 presenze nel 2023, il VILLAGGIO SUD AGRIFEST – Festival della Cooperazione, realizzato e curato dall’Organizzazione produttori O.P. PIANAGRI, punto di riferimento per la cooperazione nel settore agricolo e dall’Associazione Politico Culturale RISORSE, con la partnership di LegaCoop, torna per il terzo anno consecutivo venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno 2024, confermandosi un appuntamento imperdibile capace di riunire – sempre in località Vatoni, Taurianova (RC) – l’intera filiera agroalimentare e con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cooperazione, il patrimonio del territorio e le identità locali creando sinergie tra il settore agricolo, agroalimentare, biocosmetico e quello della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, del lavoro etico, giovanile e del turismo.

Con un’area coperta di oltre 4mila mq, il cuore pulsante del VILLAGGIO SUD AGRIFEST – Festival della Cooperazione è la fiera dedicata alla esposizione delle imprese agricole e dell’acquacoltura, che continua ad essere punto di riferimento non solo per gli operatori di settore, ma anche per gli ordini professionali, le università e gli istituti scolastici del territorio, brand, istituzioni ed enti che si rispecchiano nei valori dell’evento che, con il suo approccio olistico, contribuisce a promuovere lo sviluppo sostenibile e la cooperazione tra le varie realtà del territorio.

Il VILLAGGIO SUD AGRIFEST – Festival della Cooperazione è dunque pronto ad offrire tante novità nelle tre giornate della terza edizione che la vede quest’anno gemellata con Taurianova, Capitale del Libro 2024.

All’interno del Villaggio ogni giorno ci sarà infatti uno spazio per i libri e la lettura e tra le presentazioni il 31 maggio ci sarà il giornalista, scrittore, editore Antonio Padellaro con il suo libro “Solo la verità, lo giuro”, mentre il primo giugno sarà la volta del magistrato Annamaria Frustaci con il libro “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia”.

Al VILLAGGIO SUD AGRIFEST – Festival della Cooperazione non verranno trascurate le aree che hanno reso questo festival un luogo ideale per tutta la famiglia.

L’organizzazione conferma l’area market di prodotti artigianali, dove i visitatori possono scoprire e acquistare prodotti unici e locali. L’area food & beverage pensata per soddisfare tutte le esigenze culinarie, offrendo un’ampia varietà di cibi e bevande che riflettono la ricchezza della tradizione meridionale.

L’area kids sarà uno spazio divertente e educativo per i più piccoli, dove saranno offerte attività pensate per coinvolgere i bambini nel contesto agroalimentare e della cooperazione. L’immancabile Gara dei Trattori aggiunge inoltre un elemento di competizione e intrattenimento alla quale quest’anno si aggiunge la Gara della Motosega.

L’unione tra i produttori del vino e quelli dell’olio darà vita ad uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali con masterclass e degustazioni guidate.

Poi ancora incontri, conferenze con la presenza già confermata del presidente nazionale del gruppo Granarolo, del presidente nazionale del gruppo Conad e del presidente nazionale di Legacoop, una tavola sulla legalità e un dibattito politico in vista delle elezioni europee, la Call to action “Spaventapasseri con cervello”, con una mostra delle opere realizzate da diversi studenti della Piana, da molte associazioni del territorio, ma anche da privati, opere che saranno giudicate da tutti i visitatori dell’evento che avranno infatti la possibilità di votare e poi ancora showcase, prove sul campo, l’incontro fra scuole, università ed ordini professionali, la partecipazione di Calabria Straordinaria che oltre a dare il suo patrocinio sarà presente all’evento.

Novità di quest’anno l’area dedicata all’Arte con Sirelli, Sero, Nucifora Arte e Pako Bono che durante l’evento realizzeranno performance ed installazioni che daranno vita a una mostra inedita che metterà a dialogo l’arte con il territorio. In questo spazio poi la presenza di madonnari e di infioratori legherà il Villaggio Sud Agrifest con gli altri due grandi eventi estivi della città, gemellati con il Comune di Taurianova.

Le serate saranno animate da live con i più interessanti nomi del panorama musicale nazionale e locale e i dj set di Fabio Nirta, garantendo un’atmosfera vibrante e coinvolgente sui due palchi immersi tra il profumo degli agrumeti più apprezzati in Calabria, creando un connubio unico tra musica e bellezze naturali locali.

Apre il 31 maggio il duo pop/rap Shark & Groove, che dopo la partecipazione e la conquista del podio nel 2015 della trasmissione televisiva Italia’s Got Talent, ha conquistato non solo il pubblico italiano ma anche quello canadese che ha accolto con entusiasmo il tour oltreoceano del duo calabrese. La prima serata del Villaggio continuerà con PIOTTA e il suo “Dieci e l’Ode tour”. Lo show attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all’ultimo album “‘Na notte infame” e a quell’Ode Romana dedicata al fratello Fabio.

Il disco, decimo lavoro di studio, prende infatti tutta l’ispirazione dalla prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi e il romanzo “Corso Trieste”, recentemente pubblicato da La Nave di Teseo.

Il primo giugno toccherà alla cantautrice e polistrumentista di Bagnara SOFSOF scaldare il pubblico del Villaggio con il suo “Io ti ammazzo con l’amore Tour”, per poi lasciare il palco alla voce inconfondibile di GIULIANO PALMA. Sarà infatti la musica di uno dei migliori frontman della scena italiana, noto per le sue cover ska e reggae dei maggiori successi della musica italiana, a far ballare il pubblico del Villaggio Sud Agrifest.

La line up sarà impreziosita il 2 giugno dalla cantautrice italo tedesca FREY. Le sue melodie che viaggiano tra texture chitarristiche essenziali esprimendo il suo mondo musicale tra irruenza ed intimismo, apriranno il concerto di MAX GAZZE’ affiancato dalla CALABRIA ORCHESTRA. Il cantautore in MUSICAE LOCI torna ad immergersi nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia per un tour speciale in cui assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato (unica data del Villaggio Sud Agrifest a pagamento, prevendita 15 euro).

Tra gli espositori: DE MASI macchine agricole, che in fiera festeggia i 70 anni di attività, GLOBAL REPAIR, VENTRA macchine agricole, EDILFERR, SP RICAMBI, ZAPPIA Carmelo, GIAMPI macchine agricole, ELAISIAN, OFFICINE DELLE TERRE, CALCOPIETRO Srl, BANCA ETICA, STRANO SpA, ANTONINI 2A tensostrutture, CUMO fertilizzanti, CRISAFULLI vivai, MILONE vivai, MARI SERRE, PETULLA’ trattori, FULL SERVICE, LENTINI, ASNALI, Az. Agricola BARBARO, OMNYA, Elettromeccanica MURRONE, CORRAO costruzioni metalliche, RSV Motori, TCM di Tripodi Francesco, GP SOLUTION Srl, SEMINARA, AMUSE SKIN, Progetto POLICORO, GENERALI.