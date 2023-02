Si è concluso anche quest’anno il carnevale e come consuetudine la Pro loco ha contribuito a rendere questa manifestazione sempre entusiasmante. Domenica 19 febbraio nella piazza ex ferrovie Calabro lucane è stato allestito il villaggio di carnevale, dove hanno trovato locazione i personaggi dei cartoni animati più amati dei bambini: Pinocchio con la fata turchina e il gatto e la volpe, i Puffi, i sette nani, Alice nel paese delle meraviglie, Sam il pompiere, il trenino Tommy, i personaggi dell’Era glaciale , Topolino e i cani . Grazie alla collaborazione reciproca che c’è stata con i ragazzi della consulta giovanile di Marina di Gioiosa Ionica ci sono stati due giorni intensi di divertimento musica ed allegria e la premiazione delle mascherine più belle che hanno sfilato domenica a suon di musica.I bambini vincitori sono stati felici di ricevere medaglie, premi ed attestati ma un piccolo pensierino è stato dato a tutti gli altri partecipanti. Coriandoli e stelle filanti hanno reso l’atmosfera gioiosa grazie anche alla clemenza del tempo. La Pro loco ringrazia quanto hanno contribuito per la riuscita della manifestazione ed in primis i ragazzi della consulta giovanile, l’amministrazione comunale, i soci Pro loco che hanno collaborato, i ragazzi volontari del servizio civile e gli sponsor che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di questi due giorni di allegria.