Ieri sera e’ stata aggredita la Prima Cittadina, chi ci rappresenta tutti.

Da ieri sera tutta Villa San Giovanni e’ sotto attacco. Tocca a tutte le persone perbene fare i conti con la Violenza della sottocultura criminale che non si arrende al cambiamento.

Bruciare, incendiare, distruggere, significa minacciare e tentare di fiaccare tutti gli animi che non si arrendono a questo “destino”, a questo fuoco maledetto che non lascia scampo, che non conosce futuro. Una donna libera, competente, onesta, come la Sindaca Giusy Caminiti sapra’ reagire, ne siamo sicuri!

E anche noi – con Lei – continueremo a resistere e a reagire: opponendo Nonviolenza e Apertura dove cerca sempre più di imporsi il sopruso e la chiusura coatta.

Per Noi tutti si palesa la scelta di sempre, la decisione originaria, la ribellione contro ogni stanchezza:

per il “Bene Comune” contro il miserabile scatafascio delle consorterie illegali.

Anche e soprattutto questo significa “formazione politica”, impegno diretto per la Cosa Pubblica, sacrificio personale per il bene della nostra Città.

A questo, lo sappiamo, e’ dedicato il ruolo esercitato dalla Sindaca Caminiti, a questo – con sempre più forza – dedicheremo il nostro lavoro politico a Villa, dalla parte dei valori costituzionali, contro ndrangheta, para-ndrangheta, invidia, istinto becero e antidemocratico.

Enzo Musolino

Segretario Cittadino

Partito Democratico

Villa San Giovanni