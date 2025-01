VILLA SAN GIOVANNI, ENZO MUSOLINO (PD) : “QUANDO UN COMUNE VA IN DISSESTO”

QUANDO UN COMUNE VA IN DISSESTO

quando un Comune e’ in dissesto finanziario si insedia con Decreto del Presidente della Repubblica la Commissione Straordinaria di Liquidazione che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del Comune.

Questa Commissione – a Villa – attraverso il proprio Organismo Straordinario di Liquidazione, ha provveduto alle richieste di pagamento e ricalcolo Tasi 2019, insieme al settore tributi dell’Ente. Una richiesta “salvata” dalla prescrizione solo dalle norme sospensive del periodo COVID.

In sintesi, si raschia il barile per ripianare i debiti dell’Ente.

Tali richieste sono, per tanti cittadini, non esigibili.

Non sono state valutate per molti le esenzioni per prima casa/abitazione principale, ne’ – per altri – e’ stato considerato il versamento effettuato dagli altri obbligati come gli usufruttuari legali.

E’ opportuno, per tanto, che i cittadini coinvolti inoltrino all’ente, tramite la PEC: protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it, o recandosi presso gli uffici, specifica ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

E’ necessario ancora – e lo chiediamo espressamente alla Sindaca Caminiti – che il Comune intervenga direttamente a tutela dei contribuenti, SOSPENDENDO IMMEDIATAMENTE GLI EFFETTI degli accertamenti contestati, per valutare bene la conformità del recupero notificato, per acquisire i pagamenti effettuati e non conteggiati.

E’ evidente, infatti, che la banca dati comunale non sia aggiornata e che necessita di integrazione.

Detto questo, l’onda lunga del dissesto non cessa di mordere Villa alle calcagna; la situazione e’ molto più complessa di quanto i “semplificatori” interessati vogliano far credere.

Non c’e’ un unico responsabile, gli amministratori attuali hanno ereditato un “crac economico” che ci accompagnerà per tutta la consiliatura:

non e’ vero che ne siamo usciti, non e’ vero che il peggio e’ passato, non e’ vero che siamo tornati in una situazione “ordinaria”, non e’ vero che siano stati fatti “miracoli”, si e’ fatto il possibile!

Le Destre villesi, che hanno governato Villa per tante stagioni di certo non brillanti, oltre che puntare il dito contro Sindaco e assessori pro tempore (e’ diritto/dovere delle Opposizioni) possono aggiungere una chiosa più che opportuna:

un onesto “mea culpa”.