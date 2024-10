Il CODACONS reggino intende costituirsi nel procedimento instaurato dal Comune di Villa

San Giovanni contro la Regione Calabria che ha revocato il finanziamento per la realizzazione

dell’Isola Ecologica, i cui fondi erano stati già assegnati nel 2018 dalla stessa Regione.

Secondo l’avv. Antonia Condemi, presidente del CODACONS Provinciale, sulla vicenda

occorre fare chiarezza sino in fondo, poiché al di là delle questioni Amministrative, deve essere

risolta una questione sostanziale per i cittadini che si vedono privati di uno strumento fondamentale

per aumentare la qualità della loro vita e dell’ambiente.

A ciò si aggiunga che la revoca del finanziamento ha, con ogni probabilità e per effetto del

mancato contributo, fatto lievitare i costi dei rifiuti nel comune Villese che, com’è noto, sono

interamente a carico dei cittadini.

Sicuramente il Presidente Occhiuto o chi per esso, avrà ragioni tali da sovvertire le

convinzioni del Comune Villese che ha chiesto ai giudici di dirimere la questione, ma è pur vero che

ci sono famiglie residenti ormai soffocate da tasse e balzelli non più sopportabili, specie ove si pensi

che addirittura, le attività economiche, hanno avuto aumenti superiori al doppio rispetto agli altri

anni.

Non v’è dubbio che di fronte alla revoca del finanziamento da parte della Regione si sarebbe

dovuta espungere dal progetto complessivo la questione dell’isola ecologica, in attesa che fossero i

giudici a esprimersi riuscendo così a contenere le spese cui saranno sottoposti i cittadini, sebbene il

bando di gara fosse stato già inviato alla Stazione Appaltante. Ma il Comune villese avrebbe potuto,

come peraltro ha già fatto in altre circosatnze, annullare quella gara e rieditarla dimostrando così

sensibilità verso i cittadini.

Il CODACONS ha comunque deciso di esserci al fianco dei cittadini ed ha, per questo, chiesto

al Comune Villese i dati di iscrizione della causa, al fine di potersi costituire come soggetto terzo e

indipendentemente da quali ed a chi verranno attribuite le responsabilità.