“Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”

delle competizioni matematiche che permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla matematica in modo

appassionante.

Dal 2008 i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono stati accreditati dal MIUR come

iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.

Numerosa è stata anche quest’anno la partecipazione degli allievi dell’IC ai Campionati internazionali

dei Giochi Matematici; un buon numero ha superato i quarti di finale on line lo scorso 4 marzo e

hanno partecipato alle Semifinali che si sono svolte Sabato 18 marzo in presenza presso il Liceo

Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.

Gli allievi dell’IC “Giovanni XXIII” che si sono classificati alle Finali, che si svolgeranno a Milano

presso l’Università Bocconi il 13 Maggio sono: Filippa Travia (classe 2E) e Rocco Siclari (classe 2

C) posizionati rispettivamente al settimo e al decimo posto per la categoria C1 su circa 300 ragazzi.

Agli alunni e alle loro famiglie vanno le congratulazioni della Dirigente Scolastica dott.ssa Luisa

Antonella Ottanà, un ringraziamento particolare alla referente prof.ssa Maria Misefari e a tutti i

docenti del Dipartimento di Matematica e Scienze che con impegno e abnegazione creano

opportunità per trasmettere in modo innovativo ed efficace la passione verso la disciplina