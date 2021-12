Una vigilia di sangue in Calabria, un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco davanti ad un negozio di barbiere. Il fatto è accaduto a Soriano Calabro nel Vibonese. Giuseppe De Masi di 40 anni, di Sorianello, un comune vicino. Ed era appena uscito dal salone quando una persona non identificata gli si

è avvicinata e gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Vibo Valentia oltre agli agenti del commissariato di polizia di Serra San Bruno.