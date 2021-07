Vigili di Lamezia salvano una gattina di quartiere bloccata su un albero

E’ stata la squadra dei VV.F. di Lamezia Terme, turno D, nella giornata di lunedì 12 luglio a salvare una gattina di quartiere bloccata su un albero da 24 ore ad un altezza di quasi 7 metri.

La gattina, entrata in un giardino privato, era rimasta bloccata e impaurita sull’albero dalla notte prima, spaventata dai cani che proteggevano la proprietà.

Allertati i vigili urbani prima e i vigili del fuoco subito dopo, sono stati i cinque vigili del turno D, dopo una giornata di interventi, resi ancora più difficili dal caldo afoso di questa torrida estate, a salvare la gattina ormai stremata e terrorizzata.

Ancora una volta i Vigili del Fuoco hanno dimostrato sensibilità e diligenza nello svolgere il proprio lavoro, dando importanza a questi delicati interventi e al salvataggio degli animali sul territorio e dimostrando di essere grandi eroi attraverso questi piccoli gesti.

La sezione dei Vigili Urbani di Lamezia da suo canto, ha messo immediatamente in moto le operazioni di salvataggio, dimostrando, ancora una volta, attenzione e sensibilità per gli animali sul territorio.