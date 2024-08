Vigile del fuoco morto per spegnere un incendio, ricordato a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – “A 25 anni dalla sua scomparsa, Palermo ricorda Nicolino Billitteri, vigile del fuoco che ha sacrificato la propria vita durante le operazioni di spegnimento del terribile incendio di un palazzo in piazza Cascino. Il mio pensiero e la mia vicinanza sono rivolti oggi ai suoi familiari e l’estremo sacrificio di Nicolino Billitteri è ancora oggi ulteriore occasione per ringraziare i Vigili del fuoco per il costante impegno e la dedizione a tutela e salvaguardia dei cittadini”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla che ha partecipato alla commemorazione della morte di Nicolino Billitteri nella sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, a Palermo.

– foto ufficio stampa Comune Palermo –

(ITALPRESS).