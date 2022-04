VIBO VALENTIA. SCIONTI: GRUPPO AZIONE FORZA ATTIVA E PROPOSITIVA PER LE PROSSIME ELEZIONI

Prende forma il partito di Azione a Vibo Valentia. Dopo i nuovi ingressi dello scorso mese, tra cui quello del consigliere comunale Stefano Luciano, è stato ridefinito il direttivo provinciale, guidato da Giuseppe Romano, e che vede Claudia Gioia quale coordinatore cittadino.

A tenere a battesimo il nuovo corso di Azione nella città Vibonese il segretario regionale Fabio Scionti che ha incontrato tutto il gruppo per fare il punto della situazione e tracciare gli obiettivi per il futuro.

“Ho trovato un gruppo coeso, fatto di uomini e donne che da anni hanno investito competenze e capacità in un sano civismo a sostegno della città. Oggi hanno deciso di sposare il progetto di Azione mettendo da subito in campo idee e progettualità per questa città” -sono le parole del Segretario Regionale Fabio Scionti.

“Vibo Valentia – continua Fabio Scionti – è un centro con tante problematiche ancora irrisolte – situazione finanziaria drammatica, piano rifiuti inefficiente, illegalità diffusa, solo per citarne alcune- problemi comuni ad altre realtà calabresi, ma con delle sue specifiche peculiarità che vanno affrontate con determinazione e fermezza”.

E continua: “Con il coordinamento provinciale tutto e con l’amico Stefano Luciano abbiamo condiviso un percorso che porterà Azione ad essere forza attiva, propositiva e protagonista nelle prossime elezioni amministrative, con un progetto serio che parte già da ora.”

“Sono certo che il segretario Giuseppe Romano, con l’ottimo supporto di Claudia Gioia e di tutto il gruppo provinciale e cittadino, assieme a Stefano Luciano che porta il gruppo di Azione con competenze e pragmatismo in consiglio comunale – conclude Scionti – sapranno dare il giusto stimolo a questa città per voltare pagina”.