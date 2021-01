Nel pomeriggio del 07/01/2021 una pattuglia della Polizia Locale di Vibo Valentia, impegnata del controllo del territorio, ha rinvenuto nella frazione di San Pietro un furgone Iveco Daily provento di furto.Una pattuglia della polizia municipale durate il proprio servizio pomeridiano ha effettuato una verifica su un furgone Iveco che risultava fermo con le luci di emergenza accese sulla strada d’ingresso che conduce alla frazione di San Pietro e bordo di tale mezzo ed anche nelle immediate vicinanze non vi era alcuno. Gli agenti insospettiti dell’insolito rinvenimento e considerato che sul posto dopo diverso tempo non si presentava alcuno, iniziavano ad ispezionare il veicolo alPintemo si presentava in disordine oltre che posto nelle immediate vicinanze di un precipizio. Per tale motivo i due agenti allertavano i due funzionari della polizia municipale dott. Pasquale De Caria e dott. Michele Bruzzese che si recavano sul sito. I successivi accertamenti espletati consentivano di accertare che il veicolo in questione era oggetto di furto avvenuto nei giorni scorsi nel territorio di Pizzo. Si provvedeva cosi a rintracciare i proprietari del veicolo che nel tardo pomeriggio si recavano sul posto. I funzionari della Polizia Locale, al fine di svolgere opportuni accertamenti di p.g., decidevano di escutere a sommarie informazioni presso il Comando i proprietari del veicolo rubato che e risultato essere di una ditta di costruzioni con sede in Vibo Valentia che eseguiva lavori per conto della Regione Calabria.Secondo indiscrezioni i titolari della ditta in passato hanno attirato l’attenzione della criminalitä organizzata, episodi che sono sempre stati denunciati alle forze delfordine. Terminati gli accertamenti del caso, la polizia locale ha provveduto a restituire il veicolo Iveco Daily ai legittimi proprietari che hanno ringraziato il personale della polizia locale e complimentandosi del servizio reso.Rimangono da comprendere i motivi che hanno spinto gli eventuali autori del furto ad abbandonare nelfimmediatezza il veicolo, forse intimoriti dal transito in zona della pattuglia della polizia locale impegnata come sempre al controllo del territorio.Una notizia a lieto fine che giunge all’inizio dell’anno.Continua l’attivitä di controllo del territorio da parte della Polizia Locale che non lascia mai nulla al caso ed effettua sempre le opportune verifiche, anche se con grande difficoltä tenuto conto della costante carenza di organico.