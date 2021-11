Di Clemente Corvo

Dopo quasi un decennio di inattività, lo storico, glorioso campo sportivo Cesare Giordano può riprendere le sue attività agonistiche e sportive. Sì, infatti, grazie alla caparbia e la tenacia del consigliere di maggioranza Enzo Filippone che dallo scorso 11 giugno 2021 è stato delegato dal sindaco Aldo Alessio, quale responsabile dello sport e impianti sportivi, il Cesare Giordano ritrova finalmente decoro con la riapertura della struttura. Sono bastati al tenace consigliere appena 140 giorni di nomina per portare a conclusione positivamente e sovvertire la staticità e la passività che si era evidenziata in questi ultimi anni . Lo stesso, felice e soddisfatto per essere stato in grado e di aver saputo ridare ciò che tutti gli sportivi aspettavano, ci dice che: “non sono state semplici le procedure per riaprire l’impianto, i problemi riscontrati sono stati tantissimi, ci sono voluti tavoli tecnici, sopralluoghi, recuperare leggere tutti i documenti che riguardavano l’impianto, ma soprattutto impegno costante, determinazione, voglia di non mollare mai nemmeno quando tutto sembrava perso. Da giorni é stata fatta la convenzione con l’ A. S. D. Gioiese 1918 matricola 34040 che si prenderà la responsabilità di iniziare e portare a conclusione i lavori di ripristino dell’impianto che in pochi mesi tornerà operativo. Ringrazio tutte le persone che mi hanno affiancato e aiutato, chi ha dubitato e soprattutto chi non ha mai creduto in me perché, questi mi hanno dato più convinzione per andare avanti. Alla Gioiese sarà data una convenzione di 12 anni e avrà responsabilità ordinaria, straordinaria ed il compito di attivare l’impianto sotto tutte le normative vigenti. Oggi, conclude ci riprendiamo quel pezzo di cuore che avevamo perso, un campo di calcio che ha scritto la storia del calcio Gioiese, e ci ha dato emozioni, felicità, gioia e ricordi indelebili non solo a noi gioiesi ma a tutta l’intera Piana”. L’accanimento, l’impegno la costanza, la risoluzione di una lunghissima problematica, Quali quelle evidenziate dal consigliere Filippone , devono essere lo stimolo e l’esempio per tutti coloro che amministrano la cosa pubblica. Certamente, in questo modo non solo si porta rispetto verso coloro che hanno dato i suffragi al giovane consigliere ma è un segno di rispetto e di attaccamento verso l’intera città.